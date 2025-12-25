Menu
Morre mulher atropelada e arrastada por homem na Marginal Tietê

Tainara Souza Santos teve as pernas amputadas durante a tentativa de assassinato

25 dezembro 2025 - 09h51Brenda Assis

Morreu na noite desta quarta-feira (24) Tainara Souza Santos, de 31 anos, jovem que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada na Marginal Tietê por um ex-ficante no dia 29 de novembro. Ela estava internada no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

A informação foi confirmada pela família e pela advogada que os acompanha desde o crime. Tainara passou por uma nova cirurgia, na segunda-feira (22), para uma nova amputação na região da coxa, necessária para a reconstrução dos glúteos. Ela também foi submetida a uma traqueostomia para retirada do tubo respiratório e uma cirurgia plástica de reparação.

Porém, por volta do horário do almoço desta quarta-feira (24), a família foi novamente acionada pelo hospital para retornarem à unidade e se despedir da jovem. Segundo informações dos parentes, Tainara faleceu por volta das 19h da véspera de Natal.

"É com profunda tristeza que informamos que Tainara não resistiu aos ferimentos causados pela brutalidade praticada contra ela no dia 29 de novembro de 2025 e faleceu hoje (24) por volta das 19h.Pedimos que respeitem esse momento delicado da família. Em breve, divulgaremos mais informações. Que Deus conforte o coração de todos", diz nota do escritório de advocacia Wilson Zaska.

Ainda não há informações sobre horário e local de velório e enterro de Tainara, que deixa dois filhos: um menino, de 12 anos, e uma menina, de 7 anos.

Autor do crime, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, está preso desde 30 de novembro. Caso era tratado como tentativa de feminicídio.

A jovem ficou 25 dias internada, primeiro no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, antes de ser transferida para o HC. Ela passou por três cirurgias neste período e chegou a sair do coma induzido e foi extubada. Contudo, seu quadro clínico piorou após a cirurgia de segunda e ela não resistiu.

