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Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital

A informação foi divulgada pela delegada adjunta da DEAM, Analu Lacerda Ferraz. O companheiro da vítima, de 50 anos, foi preso em flagrante como autor do crime

06 abril 2026 - 15h12Taynara Menezes    atualizado em 06/04/2026 às 16h35

A morte da subtenente da Polícia Militar Marlene de Brito Rodrigues, de 59 anos, foi confirmada como primeiro feminicídio do ano em Campo Grande. A informação foi divulgada pela delegada adjunta da DEAM, Analu Lacerda Ferraz. O companheiro da vítima, de 50 anos, foi preso em flagrante como autor do crime.

No local, a delegada afirmou que não existia registro por violência doméstica. "Não tinha [nenhum registro], mas isso não significa que eles não tinham um relacionamento conturbado. Isso já foi coletado [informações sobre o relacionamento] e vai ser registrado como feminicídio", disse ao afirmar que o suspeito foi preso em flagrante pelo feminicídio. 

A subtenente foi encontrada morta dentro da residência onde morava, nesta segunda-feira (6), no bairro Estrela Dalva. Ela trabalhava no Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações da corporação, o casal mantinha um relacionamento há cerca de um ano e quatro meses e vivia junto no imóvel há dois meses.

Diante dos fatos e do avanço das investigações, a Polícia Civil passou a tratar o caso como feminicídio, resultando na prisão em flagrante do suspeito. O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

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