Motociclista morre em acidente com carro em cruzamento de Dourados

O motociclista Andrey Martins de Oliveira, de 21 anos, morreu no final da noite deste domingo, dia 1º, após não resistir aos ferimentos de um acidente que sofreu no cruzamento das ruas Euclides de Matos Pedroso e Abílio de Matos Pedroso, no Jardim Novo Horizonte, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele acabou se envolvendo em uma colisão com um Honda Civic, conduzido por um homem de 33 anos, que teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória do cruzamento e provocado o acidente.

Segundo o site Ligado na Notícia, o motociclista atingiu a lateral do veículo e, com o impacto, sofreu ferimentos graves e foi socorrido em estado crítico no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital da Vida.

No entanto, Andrey sofreu uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes para esclarecer as responsabilidades e a dinâmica exata da colisão.

