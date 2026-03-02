Menu
Menu Busca segunda, 02 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

Motociclista morre em acidente e motorista foge sem prestar ajuda em CorumbÃ¡

VÃ­tima apresentava fratura exposta no braÃ§o direito e um corte na regiÃ£o frontal da cabeÃ§a

02 marÃ§o 2026 - 10h39Luiz Vinicius
Vítima apresentava fratura exposta no braço direitoVÃ­tima apresentava fratura exposta no braÃ§o direito   (DivulgaÃ§Ã£o/Corpo de Bombeiros)

Motociclista, de 55 anos, morreu na noite deste domingo (1º) após se envolver em um acidente no cruzamento da Rua Ciriaco de Toledo com a Alameda Professor Alcides Mauro, no bairro Nova Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

A vítima, identificada como Marcelo Mendes de Barros, foi encontrada caída ao solo, inconsciente e sem sinais vitais. Ele apresentava fratura exposta no braço direito e um corte na região frontal da cabeça.

Equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar e da Unidade Avançada do Samu realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar, mas o óbito foi confirmado no local.

De acordo com informações apuradas, o veículo envolvido na colisão deixou a cena antes da chegada do socorro.

A área foi isolada e a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar para os procedimentos legais.

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Santa Casa de Campo Grande
PolÃ­cia
Homens ficam feridos durante briga em AnhanduÃ­
Medicamentos apreendidos
PolÃ­cia
Carga de R$ 16 mil de tirzepatida Ã© apreendida na MS-473, em Nova Andradina
Suspeitos foram presos
PolÃ­cia
Suspeitos de matarem advogado e servidor pÃºblico em CaarapÃ³ sÃ£o presos
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
PolÃ­cia
Policial militar Ã© condenado por ameaÃ§ar funcionÃ¡rio de conveniÃªncia em Campo Grande
Caso aconteceu no rio Dourados
PolÃ­cia
Homem Ã© encontrado morto no rio Dourados, em FÃ¡tima do Sul
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente
Motociclista não resistiu aos ferimentos
PolÃ­cia
Motociclista morre em acidente com carro em cruzamento de Dourados
Adroaldo não resistiu aos ferimentos do acidente
PolÃ­cia
Queda de moto mata homem e deixa mulher gravemente ferida na MS-384, em Bela Vista
Delegacia de Policia Civil de Costa Rica
PolÃ­cia
Suspeito de matar homem por ciÃºmes em Costa Rica Ã© preso em GoiÃ¡s
Marcas de sangue ficaram pela casa
PolÃ­cia
Homem tenta matar cunhado a facadas e fere companheira em Aparecida do Taboado

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Tabacaria Seven no bairro Guanandi
PolÃ­cia
Vigilante Ã© morto e duas adolescentes ficam feridas em ataque a tabacaria do Guanandi
Perícia em local de morte
PolÃ­cia
Na volta do banho, marido encontra esposa morta em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio da prefeitura Ã© demitido apÃ³s acusar secretÃ¡rio de estupro em Campo Grande