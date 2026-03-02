Motociclista morre em acidente e motorista foge sem prestar ajuda em CorumbÃ¡

Motociclista, de 55 anos, morreu na noite deste domingo (1º) após se envolver em um acidente no cruzamento da Rua Ciriaco de Toledo com a Alameda Professor Alcides Mauro, no bairro Nova Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

A vítima, identificada como Marcelo Mendes de Barros, foi encontrada caída ao solo, inconsciente e sem sinais vitais. Ele apresentava fratura exposta no braço direito e um corte na região frontal da cabeça.

Equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar e da Unidade Avançada do Samu realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar, mas o óbito foi confirmado no local.

De acordo com informações apuradas, o veículo envolvido na colisão deixou a cena antes da chegada do socorro.

A área foi isolada e a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar para os procedimentos legais.

