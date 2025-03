Motociclista que bateu em caminhÃ£o parado morre apÃ³s 24 dias em Campo Grande

Mulher, de 35 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na manhã deste domingo (16), após ficar 24 dias internada em um hospital de Campo Grande. Ela havia sofrido um acidente de trânsito no dia 20 de fevereiro, em Camapuã.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o marido dela esteve na delegacia informando sobre a morte, relatando que naquele dia, a esposa estava retornando do serviço na companhia do filho, na garupa, e colidiu contra a traseira de um caminhão estacionado.

Ainda na versão do marido, o local estava sem sinalização, não indicando que o veículo poderia ter tido algum problema. Com o impacto, a mulher ficou em estado grave, sendo socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O filho dela ficou com escoriações leves.

Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi transferida para Campo Grande, no mesmo dia do acidente, e desde então estava internada, não resistindo aos ferimentos e falecendo na manhã deste domingo.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

