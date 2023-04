Motociclista que morreu no Trevo Imbirussu fazia 'arruaça' e empinava moto, diz polícia

O motociclista Ryan de Oliveira Souza, de 17 anos, morreu após tentar desviar de um buraco, cair e ser atropelado por uma carreta na Avenida Marechal Deodoro, no Trevo Imbirussu. No entanto, versões apontam também que antes disso, o jovem realizava arruaça e empinava a moto na companhia de amigos.

A informação foi confirmada ao JD1 Notícias, ainda no local, durante a noite de quarta-feira (12), pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, que esteve na região coletando detalhes sobre o ocorrido.

Segundo informações apuradas, a 'arruaça' e as manobras aconteceram antes mesmo de Ryan ter tentado desviar de um buraco existente na pista. Após essa ação, ele se desequilibrou, bateu contra a mureta de uma obra e parou debaixo da carreta, tendo o capacete do motociclista ficado completamente destruído com o acidente.

A versão foi apresentada por testemunhas e pelo motorista da carreta, que atropelou 'sem querer' a vítima. O condutor, inclusive, conversou com a reportagem, contando que é a segunda vez que se envolve em acidentes graves, mas que somente hoje, presenciou a morte de uma pessoa.

"Tava uns motoqueiros, empinando moto e correndo, não deu nem como parar [sic]. Eu só ouvi a batida, já cacei o barulho e vi ele debaixo do caminhão e parei", afirmou bastante assustado com a situação.

Conforme colhido no local, testemunhas fizeram questão de procurar, inicialmente, a Polícia Militar para relatar o fato e depois repassar a versão para o delegado plantonista Daniel Luz, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. A investigação deve continuar.

Nas proximidades do local existem câmeras de segurança que podem ter flagrado o momento da possível 'arruaça' e também o momento do acidente que vitimou Ryan.

Cena triste - Um olhar cabisbaixo, um momento sozinho, mas sempre recebendo o afago de amigos e familiares que estavam presentes. O pai de Ryan viveu momentos dolorosos ao saber e presenciar a trágica morte de seu filho em um acidente de moto.

"O que você foi fazer da sua vida, meu filho? Tinha tanto pela frente", era um dos questionamentos feitos pelo pai, enquanto via o filho caído, coberto com um pano para evitar exposição da tragédia que assolou sua família.

Sempre recebendo um carinho, um abraço, o homem se via sem saber o que fazer diante do que estava presente em seus olhos. O JD1 Notícias flagrou um momento em que o pai de Ryan senta nas margens da pista e fixa seu olhar para seu filho como quem tentasse encontrar respostas para o que estava acontecendo.

"Por quê? Pelo amor de Deus. Não era para você passar por aqui. O que tava fazendo aqui, filho?", disse o pai emocionado e abalado.

