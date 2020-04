Motociclista sem CNH colide com carro em rotatória e morre

Priscilla Porangaba, com informações do Hoje Mais

Ione Sales Lopes, 41 anos, morreu após bater de motocicleta contra uma Mitsubishi na rotatória da BR 262, que dá acesso ao município de Terenos.

Segundo informações do Hoje Mais, Ione pilotava uma Honda Fan e ao tentar fazer o retorno, bateu no veículo que seguia no mesmo sentido e era conduzido por outra mulher de 43 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, encaminhou a mulher para a unidade de saúde, mas ela não resistiu aos ferimentos. Ela não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O caso foi registrado na delegacia da região.

