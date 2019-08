Motociclista tem morte súbita ao bater em árvore

Sarah Chaves, com informações do Ligado na Notícia

Cláudio Michel Ribeiro Corrêa, de 28 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (30), ao bater a moto contra uma árvore na avenida Hayel Bon Faker. na Vila Tonani, em Dourados (MS).

Segundo informações da polícia, a vítima pilotava uma motocicleta pela avenida no sentido centro-bairro, e no cruzamento com a Rua izzat bussuan, perdeu o controle do veículo e bateu contra uma árvore.

Logo após o acidente uma equipe do SAMU esteve no local e constatou que a vítima já estava morta.

A Polícia civil, Militar e Perícia Técnica estiveram no local. Informações que estão sendo apurados pela polícia é que a vítima havia acabado de sair de uma festa quando aconteceu o acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil de Dourados.

