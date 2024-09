Motociclista voa após atingir traseira de picape na Afonso Pena: 'Estava em alta velocidade'

Um motociclista, ainda não identificado, foi socorrido em estado gravíssimo após colidir contra um carro na Avenida Afonso Pena, próximo ao cruzamento com a Rua Nero Lineira da Silva, em Campo Grande, durante a noite desta quarta-feira (11).

Conforme o apurado pelo JD1, a vítima seguia em uma moto de alta cilindrada na pista sentido centro/Parque dos Poderes, quando atingiu uma Fiat Strada, que estava saindo do estacionamento.

Por conta da colisão com a traseira do veículo, o motociclista foi lançado ao solo com violência. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo o rapaz em estado gravíssimo.

Ainda segundo os levantamentos, o motociclista 'estava em alta velocidade' quando aconteceu o acidente.

