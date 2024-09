Motorista de app é esfaqueado por motoboy durante discussão no trânsito na Capital

Motorista de aplicativo, de 47 anos, foi esfaqueado durante uma discussão e uma briga no trânsito envolvendo um motociclista na noite desta quarta-feira (18), na região do Jardim Canguru, em Campo Grande. Ele foi atingido com golpes de faca na altura da coxa esquerda e procurou uma unidade de saúde.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o motorista trafegava pela Avenida Guaicurus e foi fechado pelo motociclista, o que gerou o início da discussão. Ainda pela via, o condutor foi alcançado pelo suspeito, que quebrou o retrovisor do carro e desferiu socos na janela do veículo.

A vítima decidiu sair do carro e ambos entraram em luta corporal, sendo que em determinado momento, o motoboy sacou uma faca e desferiu o golpe contra a perna do motorista, fugindo logo na sequência.

Ainda segundo o registro, o motorista de aplicativo foi até a residência avisar a esposa, tomar banho, trocar de roupa e procurar atendimento médico na unidade de saúde do bairro Coophavila, quando conversou com uma equipe da GCM e da Polícia Militar.

A vítima não corre risco de morte e seu estado de saúde é considerado bom, permanecendo na unidade em observação.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

