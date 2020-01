Motorista dirige embriagado e tomba caminhão em rotatória

Jônathas Padilha, com informações do Dourados News

Juliano, 46 anos, dirigiu o seu caminhão enquanto estava embriagado e tombou na BR-163, no trevo de acesso à Linha do Potreirito em Dourados na manhã desta segunda-feira (6).

O motorista conduzia o caminhão, carregado de papelão, no trevo e ao tentar fazer manobra na rotatória, acabou tombando o veículo e atingindo um outro caminhão de carga, carregado com materiais de construção.

O acidente foi grave e o caminhão de Juliano de ponta á cabeça, o deixando preso entre as ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e após duas horas operando um caminhão munck, que suspendeu a lataria, conseguiu retirá-lo da cabine. O outro motorista não teve ferimento algum.

Juliano foi encaminhado ao Hospital da Vida. Segundo informações da Polícia Militar local, foi realizado um teste do bafômetro, que apresentou 0,65/gl de álcool no sangue do condutor.

Apesar de parecer pequeno, esse índice provoca perda de eficiência, diminuição da atenção, julgamento e controle. O motorista pode responder por embriaguez ao volante.

Deixe seu Comentário

Leia Também