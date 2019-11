Filho mata o pai que chegou bêbado em casa

A polícia militar foi acionada, na madrugada desta quinta-feira (21), para atender uma ocorrência no bairro Jardim Aeroporto. Ao chegar no local, encontraram Moisés Pereira Martins deitado no chão rangendo, com o braço esquerdo enfaixado e bastante sangue ao seu redor.

A esposa da vítima, Rosangela F. Lopes Santos explicou que seu marido passou o dia bebendo e quando chegou em casa, já à noite, começou a discutir com ela, fazendo vários xingamentos. E em certo momento, quando estava saindo do banheiro, viu seu filho Juliano Lopes Miranda, esfaqueando Moisés.

A vítima saiu correndo, caindo em frente à residência. A polícia militar adentrou o imóvel, porém não foram localizados o autor e a faca. Foi constatado na vítima 2 cortes, um no tórax e o outro no braço esquerdo na região da clavícula.

Segundo a assessoria da Santa Casa, Moisés deu entrada na área vermelha. Foi examinado por ortopedistas, mas como perdeu muito sangue, veio a ter uma parada cardiorrespiratória e mesmo após serem realizados os procedimentos Moisés não resistiu aos ferimentos e morreu.

Juliano Lopes Miranda encontra-se com o mandado de prisão em aberto.

Deixe seu Comentário

Leia Também