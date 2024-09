Motorista foge após atropelar e deixar motociclista em estado grave no Noroeste

Motociclista, de 42 anos, foi socorrido em estado grave no final da noite desta sexta-feira (6), após ser atropelado por Fiat Mobi, conduzido por um homem, atravessou o cruzamento em alta velocidade e fugiu do local sem prestar socorro. O caso aconteceu no Jardim Noroeste.

Quem contou a informação foi a esposa da vítima, que procurou a delegacia no início da tarde deste sábado (7) para fazer a denúncia de omissão de socorro. Ela afirmou que viu o momento em que o marido estava sendo socorrido e sendo encaminhado para a Santa Casa.

Em relação à dinâmica dos fatos, a mulher explicou que o marido estava trafegando com a motocicleta pela rua Piraputanga, preferencial do bairro, sendo que ao passar pelo cruzamento com a rua Corcovado, foi atingido pelo veículo de passeio.

Segundo a versão da esposa da vítima, o carro estava em alta velocidade e não respeitou a parada, nem a preferencial, atingindo o marido que estava indo realizar uma entrega, pois ele ajuda a esposa no serviço da lanchonete no bairro. O motorista fugiu na sequência dos fatos e não prestou socorro.

A vítima foi socorrida e foi deixada na ala vermelha da Santa Casa. Ainda conforme a esposa da vítima, o motociclista aguardava um parecer de um médico para analisar a possibilidade de uma cirurgia na região do tórax. A motocicleta que ele ocupava ficou totalmente destruída.

O caso foi registrado como afastar do local do acidente e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

