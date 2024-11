Motorista morre após bater de frente com carreta na BR-163, em Coxim

Renato Galdino Pereira, de 27 anos, morreu após sofrer um grave acidente durante a manhã de domingo (17), na BR-163, próximo a Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Coxim Agora, o rapaz seguia em um Fiat Uno sentido Rio Verde – Coxim, quando acabou invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente contra uma carreta, que trafegava no sentido oposto.

Por conta do impacto, o carro ficou completamente destruído e teve o motor arrancado. Equipes da CCR MSVias foram acionadas, mas ao chegar no local, Renato já estava sem sinais vitais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência e iniciar as investigações que esclarecerão as causas do acidente.

Dentro do carro, havia uma grande quantidade de produtos importados, indicando que Renato trabalhava como vendedor desses itens. Natural de Canoinhas (SC), conforme registro em sua CNH, Renato ainda não teve familiares ou conhecidos localizados para serem informados sobre a tragédia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim, que disponibilizou o telefone de plantão (67) 99975-6882 para possíveis informações ou contato de familiares.

