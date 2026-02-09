Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motorista morre durante acidente em Aquidauana

O socorro chegou a ser acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais

09 fevereiro 2026 - 16h11Brenda Assis
A vítima morreu ainda no local do acidente A vítima morreu ainda no local do acidente   (Reprodução/O Pantaneiro)

Sérgio Jara Paz, de 39 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (9) após um acidente entre o carro que dirigia e uma carreta na BR-262, em Aquidauana.

Segundo informações divulgadas pelo site O Pantaneiro, o veículo Gol conduzido por Sérgio seguia no sentido Anastácio–Miranda quando bateu de frente com a carreta, que trafegava na direção contrária. O acidente ocorreu por volta das 5h40.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Miranda foram acionadas, mas ao chegarem ao local constataram a morte do motorista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram na rodovia para isolar a área e realizar a perícia.

O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da batida. Não há informações, até o momento, sobre o estado de saúde do motorista da carreta.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

O csao foi registrado na tarde de ontem
Polícia
Adolescente morre afogado em lago de Miranda
Dados mostram diminuição no número de letalidade policial em MS
Polícia
Mato Grosso do Sul reduz letalidade policial em 31% e vai na contramão do país
O acidente aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
Casal morre durante acidente de moto em Aquidauana
Gata ficou ferimentos graves após episódio de maus-tratos
Polícia
Justiça solta mulher presa por arremessar gata do 12º andar
Ilustrativa
Polícia
Jovem invade casa ao ser esfaqueado por adolescente no Tarumã
VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em Campo Grande
Reprodução
Polícia
Trabalhadores são agredidos e expulsos de alojamento em Nova Guarita
Marcas de sangue ficaram pelo local da casa após confronto
Polícia
Ministério Público deve ir ao local de mortes em confrontos policiais em MS
Arma que pode ter sido usada no crime foi apreendida
Polícia
Homem pode ter sido morto por desavença financeira em Santa Rita do Pardo
Um dos carros usados no transporte irregular
Polícia
Motoristas clandestinos são detidos por expor turistas a risco em MS

Mais Lidas

Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo