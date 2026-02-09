Motorista morre durante acidente em Aquidauana

Sérgio Jara Paz, de 39 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (9) após um acidente entre o carro que dirigia e uma carreta na BR-262, em Aquidauana.

Segundo informações divulgadas pelo site O Pantaneiro, o veículo Gol conduzido por Sérgio seguia no sentido Anastácio–Miranda quando bateu de frente com a carreta, que trafegava na direção contrária. O acidente ocorreu por volta das 5h40.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Miranda foram acionadas, mas ao chegarem ao local constataram a morte do motorista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram na rodovia para isolar a área e realizar a perícia.

O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da batida. Não há informações, até o momento, sobre o estado de saúde do motorista da carreta.

