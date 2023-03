Motorista usava faixa exclusiva para Ã´nibus quando atropelou e matou mulher

Imagens de câmera de segurança mostraram que a motorista do Renault Captur, de 49 anos, estava transitando na faixa exclusiva para ônibus antes de atingir e matar Evanir Carvalho de Souza, 59 anos, atropelada na Rua Rui Barbosa, altura entre a Antônio Maria Coelho e a Avenida Mato Grosso.

Consta no boletim de ocorrência que a motorista estava trafegando pela faixa da esquerda, exclusiva para ônibus, antes do ponto permitido para a realização da conversão à esquerda, na Avenida Mato Grosso.

A informação só foi possível pois as equipes policiais que acompanharam o caso conseguiram acesso as imagens de câmeras de segurança de onde o acidente aconteceu.

Ela foi conduzida em ato flagrancial para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro para prestar mais esclarecimentos sobre o caso. A condutora, apesar de ficado no local, se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veiculo automotor

Acidente – Evanir Carvalho de Souza, 59 anos, atravessava a Rua Rui Barbosa quando foi atingida pelo veículo. Testemunhas contaram ainda que o carro estava em alta velocidade.

A vítima chegou a ser atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) e passou por cerca de 40 minutos de tentativa de reanimação, mas não resistiu a colisão e acabou falecendo ainda no local do acidente.

Além do socorro, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia estiveram na cena para fazer os levantamentos iniciais sobre o ocorrido.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também