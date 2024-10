Mulher atira na própria perna sem querer e acaba presa por tráfico de drogas

Uma mulher, de 30 anos, foi presa depois de acertar um tiro na própria perna durante a tarde de quarta-feira (2), na cidade de Rio Brilhante. Na casa dela os policias militares encontraram duas armas e uma porção de maconha.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital da cidade, onde uma mulher teria dado entrada com o ferimento. Para as autoridades, ela contou que estava manuseando o equipamento quando atirou na própria perna sem querer.

Ela então foi socorrida por populares, que a levaram até uma das bases da CCR MSVia localizada na BR-163. A concessionária, responsável pela rodovia, levou a mulher até o hospital da cidade para que ela recebesse atendimento médico especializado.

Durante a conversa com os policiais, a autora autorizou a entrada dos miliares na sua casa e contou onde a arma estava guardada. No local, os policiais encontraram um revólver calibre 38 carregado com quatro munições intactas e duas cápsulas deflagradas, uma espingarda calibre 22 sem munições e uma porção de 60g de maconha.

Diante da situação, ela acabou sendo presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Por estar internada, a autora ficará escoltada na unidade de saúde.

O caso será investigado pelas autoridades locais.

