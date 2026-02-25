Mulher condenada a mais de 6 anos por roubo é presa em Campo Grande

Na terça-feira (24), a Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) localizou e prendeu uma mulher de 35 anos condenada a 6 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelo crime de roubo. A prisão ocorreu no Bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande.
A mulher foi investigada pela DERF por envolvimento em roubos praticados em via pública. Conforme apurado, ela agia junto com uma comparsa, abordando e rendendo transeuntes com o uso de um revólver calibre .38 para subtrair aparelhos celulares.
Após ser localizada, a condenada foi presa para o cumprimento da pena determinada pela Justiça.
