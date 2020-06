Mulher corre para ônibus ao tentar fugir de assalto, mas é impedida por espingarda

Uma mulher, 36 anos, tentou fugir de um assalto entrando em um ônibus, mas foi parada pelos assaltantes que usaram uma espingarda para impedi-la. O caso ocorreu na manhã deste sábado (20), no Jardim Tijuca em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relata que estava indo em direção a um ponto e ônibus na rua Souto Maior, quando dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram para realizar um assalto.

Percebendo que seria roubado, a vítima saiu correndo em direção do ponto, o ônibus já estava no local e ele tentaria entrar no transporte coletivo para fugir dos autores, momento em que o garupa da motocicleta apontou uma espingarda para a mulher.

Com ela na mira, o assaltante disse, “não corre mais, se não vai levar bala”. A vítima entrou a bolsa para a dupla e depois embarcou no coletivo. Ela relata que os autores ainda seguiram o ônibus por duas quadras.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, mas a dupla não foi identificada.

Deixe seu Comentário

Leia Também