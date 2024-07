Mulher e filha de 3 anos ficam gravemente feridas durante acidente em Ladário

Uma mulher, de 36 anos, e a filha, de apenas 3, ficaram gravemente feridas e presas em um carro ocorrido na quarta-feira (3), na estrada que dá acesso a Baía Negra, conhecida popularmente como Codrasa, zona rural de Ladário.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, depois de perder o controle de direção, o veículo saiu da pista e capotou várias vezes, antes de bater em uma árvore e parar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h30, socorrendo as vítimas que estavam presas às ferragens. A motorista teve trauma cranioencefálico (TCE) e a criança acabou sofrendo um ferimento no rosto e apresentava uma possível fratura na perna.

As duas foram levadas para o Pronto-Socorro de Corumbá, sendo a mulher precisou ser internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), enquanto sua filha está na ala pediátrica. O estado de saúde delas não foi informado.

Ainda segundo o site, a Perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também