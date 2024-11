Mulher é agredida após sentar na calçada do vizinho no Caiobá

Uma mulher, de 28 anos, apanhou do vizinho durante uma briga porque ela estava sentada na calçada do agressor. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (14), no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local verificar um caso de vias de fato. Ao chegar, encontrou a jovem com lesões na boca e apontando para o autor, que estava na esquina.

Para as autoridades, ela contou que estava sentada na frente de casa quando o vizinho chegou brigando com ela, por conta de uma cadeira que estava no seu lado da calçada. Durante a confusão, o homem partiu para cima da mulher, desferindo socos em sua boca.

Quando questionado o agressor confirmou as versões do fato apresentados pela vítima. Os policiais constataram que o homem estava completamente alterado, apresentando visíveis sinais de embriaguez.

Diante da situação, os dois foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

