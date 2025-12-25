Menu
Mulher é agredida com golpes de cabo de vassoura pelo ex-marido em Três Lagoas

Antes de fugir, o suspeito ameaçou matar toda família da vítima

25 dezembro 2025 - 13h51Brenda Assis

Uma mulher de 26 anos teve a casa invadida e foi agredida com golpes de cabo de vassoura pelo ex-companheiro, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. O suspeito, de 31 anos, fugiu após o crime e é considerado foragido.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem invadiu a residência da ex-companheira e passou a agredi-la nas costas com um cabo de vassoura. A vítima relatou que tentou correr para dentro da casa para proteger o filho do casal, de um ano e seis meses, enquanto era atacada.

De acordo com a Rádio Caçula, a irmã da vítima tentou intervir para defendê-la, mas acabou sendo atingida por golpes no braço direito e empurrada pelo agressor. Antes de fugir, o suspeito ainda ameaçou de morte todos que estavam na residência.

A mulher informou à polícia que já havia registrado boletim de ocorrência por violência doméstica contra o ex-companheiro e que o fim do relacionamento, ocorrido há cerca de três meses, teria motivado as agressões.

Conforme o registro policial, o suspeito também é apontado como autor de um feminicídio ocorrido anteriormente e teria sido preso recentemente por tráfico de drogas. As informações constam nos sistemas policiais e serão apuradas.

Ainda segundo a vítima, ela vinha sofrendo ameaças constantes, inclusive de que o agressor iria até seu local de trabalho para matá-la e pressionar o gerente a demiti-la. A Polícia Militar realizou rondas na região, mas o homem não foi localizado.

