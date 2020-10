Mulher é encontrada morta em cima da cama no Santa Emilia

Natalia Domingues de Souza, de 31 anos, foi encontrada morta na manha desta quarta-feira (21) no bairro Santa Emilia, em Campo Grande. A mulher estava em cima da cama quando o namorado viu ela já sem vida.

O corpo não apresentava sinais de violência, ela foi encaminhada para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL). O namorado e o amigo que encontraram a vítima, foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos.

A vítima tinha quatro filhos de 5, 8, 11 e 12 anos, e ela teria problemas com álcool, drogas e tomava remédios controlados. As crianças moram com a avó que tem a guarda dos netos. O caso será registrado como morte a esclarecer.

