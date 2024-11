Mulher é encontrada morta pelo pai com vários tiros na cabeça em MS

Simone Alves Siqueira, de 31 anos, foi morta a tiros durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (5), na cidade de Itaporã. O suspeito de ter cometido o crime é o marido da vítima, que está foragido.

Conforme as informações policiais, o homem não aceita o fim do relacionamento dos dois. Por isso, teria pegado uma arma e efetuado os disparos contra a mulher em uma propriedade rural, no Distrito de Carumbé.

Ela foi encontrada sem sinais vitais pelo pai, que havia ido até o imóvel para fazer uma visita. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia foram acionadas para ir até o local, onde realizaram os levantamentos iniciais a respeito do ocorrido.

Ainda segundo o site, a Simone levou dois tiros na cabeça e outro no peito. O autor teria fugido de carro e está sendo procurado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também