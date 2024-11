Mulher é esfaqueada após denunciar os vizinhos por tráfico de drogas na Vila Popular

Uma mulher, de 36 anos, foi espancada e esfaqueada após denunciar os vizinhos por estarem vendendo drogas em uma praça do Bairro Vila Popular, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (28).

Segundo o registro policial, a vítima contou que estava bebendo na praça com os filhos quando a autora, e um grupo de pessoas, começaram a ofendê-la. A agressora então se aproximou e passou a bater na mulher, desferindo socos e chutes contra ela.

Em determinado momento, a vítima foi esfaqueada na nádega e atingida com uma garrafada na cabeça. Ainda em seu relato, a moradora do bairro disse que apanhou porque denunciou um esquema de vendas de drogas no local e na casa dos autores.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhando para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica, onde ela recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

