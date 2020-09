Mulher é espancada pelo marido e tem nariz quebrado

Na noite deste domingo (13), uma mulher de 39 anos foi socorrida após ser espancada após uma bebedeira em Amambai, que fica a 352 quilômetros de Campo Grande. Ela teve o nariz quebrado pelo marido de 39 anos.

O casal começou a beber na manhã de domingo (13), quando era por volta das 21 horas começou uma briga, o homem passou a desferir socos no rosto da vítima acabou derrubando ela no chão e continuando com as agressões, ele não se importou com a presença dos filhos.

A mulher se levantou, pegou uma tábua de carne e acertou a cabeça do companheiro, que tentou fugir de carro, mas foi detido por populares que ouviram gritos de socorro da vítima. Quando os policiais chegaram encontraram o autor trancado dentro do veículo.

Ele foi encaminhado para a delegacia e a mulher para uma unidade de saúde para atendimento médico, pois seu nariz quebrou devido às agressões.

