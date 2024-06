Mulher é perseguida e ameaçada de morte pelas ruas do Coophavila

Uma mulher, de 46 anos, foi perseguida e ameaçada de morte por um homem, de 32 anos, durante a tarde de quinta-feira (6), no bairro CoophavilaII, em Campo Grande. O autor foi encontrado e preso durante a noite de sexta-feira (7), quando o caso foi registrado.

Conforme o boletim de ocorrência, armado com uma faca, o autor correu atrás da vítima gritando no meio da rua que iria matá-la, junto com um policial militar. Com medo, a mulher correu até uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, que fazia rondas pela região. Apesar de saber da história e procurar o individuo, os policiais não tiveram sucesso no primeiro momento.

Já no dia seguinte, enquanto mais rondas eram feitas, os militares encontraram um grupo de usuários de drogas, informando que o autor havia acabado de passar, em uma bicicleta e armado com uma faca. As testemunhas então passaram o possível encontrar o rapaz, no entanto, ele não estava no imóvel, pois estava na casa dos pais, no Bairro Los Angeles.

Quando os policiais se aproximaram da residência informada, encontraram o autor sentado na varanda, que logo se levantou e se aproximou da viatura dizendo já saber do que se tratava.

A equipe tomou conhecimento que o homem possuía vários perfis em uma rede social, onde conversava com diversas mulheres, inclusive a vítima. Ele teria feito ameaças contra ela pelas redes sociais, enviado fotos de armas e a xingando.

O motivo dessa raiva toda? Em uma ocasião, anos atrás, ele já teria sido preso por conta dela, uma vez que a estava importunando.

Diante da situação, o autor foi preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como ameaça.

