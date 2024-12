Mulher é socorrida em estado grave após ser agredida com golpes de facão em Rochedo

Uma mulher, de 39 anos, foi socorrida em estrado grave na tarde deste sábado (14) após ser agredida com vários golpes de facão em Rochedo, cidade a 78 quilômetros de Campo Grande.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 14h15, através de ligação anônima, com a informação que uma mulher havia sido vítima de violência doméstica, mas ao chegarem no local, não encontraram a vítima, que já havia sido socorrida.

Aos policiais, vizinhos contaram que a mulher foi agredida várias vezes com golpes de facão e ficou gravemente ferida. Segundo o portal Dourados News, o suspeito de cometer o crime seria o irmão da vítima, por parte de pai, de 32 anos e que convivia com a mulher.

Os policias foram até a unidade de saúde que a mulher foi levada, onde receberam a confirmação que a vítima deu entrada com muitas lesões no corpo, inclusive uma na artéria temporal, e que devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para a Capital.

Familiares da vítima confirmaram aos policiais que o autor do crime é convivente da vítima por parte de pai, e que ele fugiu do local logo após o crime, mas não souberam informar a motivação por trás das agressões.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio. O autor do crime ainda não foi localizado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também