Mulher encontrada morta no bairro Itapoã é identificada e estava grávida

Um fato que chocou diversas pessoas em Ivinhema, na tarde desta última quinta-feira (8) no Bairro Itapoã, no qual duas pessoas foram encontradas mortas em uma quitinete. Eles foram identificados pela policia e a mulher estava grávida de 3 meses.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, um homem e uma mulher foram encontrados mortos, no local estava jovem Juliana Salvalagio Leite Vieira, 27 anos, foi encontrada com os pés, mãos e boca amarradas, também no local foi encontrado o corpo de Cesar Augusto Rodrigues Wilson, 36 anos, que tem a nacionalidade da Venezuela.

A identificação dos corpos foram feitas horas depois do crime, a Policia Civil de Ivinhema inicia as investigações e deve partir do principio de que o homem teria matado a mulher e horas depois teria se matado.

Familiares da vítima informaram que ela estava gravida de 3 meses e durante os exame necroscópico foi confirmado que havia um feto na vítima.

O caso continua em investigação.

