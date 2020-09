Jovem esfaqueia marido após bebedeira no Nova Lima

Uma mulher de 23 anos esfaqueou o marido de 39 anos, na quarta-feira (9), no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Após ser agredida com socos e puxões de cabelo, ela revidou esfaqueando o marido.

De acordo com o registro da ocorrência, ambos tinham ingerido bebida alcoólica quando começaram a brigar por motivos banaiss, foi quando começaram as agressões. Para se defender, ela relata que pegou um facão e começou a deferir golpes na região do tórax do marido, causando ferimentos superficiais.

Foi oferecido por parte da delegacia abrigo para ela se hospedar no alojamento de passagem da CMB, mas ela disse que passaria a noite na casa de parentes. Ele foi socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Nova Bahia.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como lesão corporal recíproca.

Deixe seu Comentário

Leia Também