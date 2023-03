Mulher foi morta a facadas pelo ex no Jardim Anache apÃ³s supostaÂ traiÃ§Ã£o

Segundo a delegada Karen Viana Queiroz, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Albyna de Freitas, a mulher assassinada a facadas pelo seu ex-companheiro, Jair Paulino da Silva, na tarde desta terça-feira (28), já tinha uma medida protetiva contra o criminoso e estava sendo perseguida.

A delegada detalha que desde o término entre os dois, Jair vinha perseguindo Albyna constantemente, o que levou a vítima a registrar um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva no início deste mês.

“Eles tiveram um relacionamento por um certo tempo e fazia poucos dias que eles haviam terminado. Ele alega que ceifou a vida dela porque descobriu uma traição, e embora seja uma alegação muito vaga, temos testemunhas que ele já estava perseguindo ela há alguns dias, estava tentando reatar o relacionamento”, explicou a delegada.

“Ela havia alegado também, enquanto ainda estava sendo atendida pelo médico, que ele já havia ido atrás dela pedindo satisfação e já havia a agredido”, detalhou sobre o histórico de agressões.

Karen explica que Jair estava extremamente alterado e não aceitava o término do relacionamento entre os dois, chegando até mesmo a alegar que iria se matar, mas que antes “faria com que ela não continuasse a fazer isso com mais ninguém”, indicando, segundo a delegada, que o crime foi premeditado.

Segundo levantamento da polícia, o criminoso já saiu armado com a faca para conversar com Albyna.

Na delegacia, Jair confessou o crime, porém, tentou justificar o assassinato dizendo que “foi tomado pela emoção” de ter sido traído pela pessoa que ele amava. Mensagens de texto obtidas pela polícia mostra que ele conversava com pessoas próximas sobre o quanto estava infeliz, o quanto estava triste e que queria morrer após o término, e não aceitava a situação.

Ele responderá pelo crime de feminicídio e, segundo a delegada, provavelmente responderá na prisão.

