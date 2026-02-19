Mulher joga garrafa de café contra policiais após ameaçar matar marido no Centenário

Uma briga entre casal terminou com os dois encaminhados à delegacia na noite de quarta-feira (18), no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica na Rua Socorro, após uma denúncia indicar que uma mulher estaria alterada e armada com uma faca, ameaçando o companheiro.

No local, os policiais fizeram contato com a solicitante, que indicou o casal e relatou que ambos estavam bastante exaltados. Ao ser questionado, o homem contou que discutia com a companheira quando ela passou a ameaçá-lo e se apoderou de uma faca. Ele afirmou que, na tentativa de se defender, a enforcou e a empurrou, fazendo com que ela caísse.

Durante a abordagem, conforme o registro policial, a mulher resistiu às ordens da equipe e chegou a arremessar uma garrafa de café na direção dos militares. Ela foi detida e algemada, mas conseguiu se soltar três vezes e ofereceu resistência ativa ao ser conduzida até a viatura, sendo necessário o uso moderado da força.

Ainda segundo o boletim, durante a coleta de informações, os dois trocaram novas ameaças. A mulher teria dito que, se fosse presa, ao sair “daria um tiro” no rosto do companheiro. Ele respondeu afirmando que faria “o pior possível”.

O casal apresentava sinais visíveis de embriaguez e escoriações pelo corpo decorrentes das agressões. Os dois foram levados inicialmente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), mas o delegado plantonista entendeu que o caso não se enquadrava na Lei Maria da Penha e determinou o encaminhamento à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde a ocorrência foi registrada.

