Menu
Menu Busca quinta, 19 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Polícia

Mulher joga garrafa de café contra policiais após ameaçar matar marido no Centenário

Ela chegou a afirmar que daria um tiro no rosto do companheiro

19 fevereiro 2026 - 19h41Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Uma briga entre casal terminou com os dois encaminhados à delegacia na noite de quarta-feira (18), no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica na Rua Socorro, após uma denúncia indicar que uma mulher estaria alterada e armada com uma faca, ameaçando o companheiro.

No local, os policiais fizeram contato com a solicitante, que indicou o casal e relatou que ambos estavam bastante exaltados. Ao ser questionado, o homem contou que discutia com a companheira quando ela passou a ameaçá-lo e se apoderou de uma faca. Ele afirmou que, na tentativa de se defender, a enforcou e a empurrou, fazendo com que ela caísse.

Durante a abordagem, conforme o registro policial, a mulher resistiu às ordens da equipe e chegou a arremessar uma garrafa de café na direção dos militares. Ela foi detida e algemada, mas conseguiu se soltar três vezes e ofereceu resistência ativa ao ser conduzida até a viatura, sendo necessário o uso moderado da força.

Ainda segundo o boletim, durante a coleta de informações, os dois trocaram novas ameaças. A mulher teria dito que, se fosse presa, ao sair “daria um tiro” no rosto do companheiro. Ele respondeu afirmando que faria “o pior possível”.

O casal apresentava sinais visíveis de embriaguez e escoriações pelo corpo decorrentes das agressões. Os dois foram levados inicialmente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), mas o delegado plantonista entendeu que o caso não se enquadrava na Lei Maria da Penha e determinou o encaminhamento à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde a ocorrência foi registrada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem ameaça bombeiros após agredir companheira e é detido em Chapadão do Sul
Mulher bate no marido após achar conversas com outra no celular dele em Campo Grande
Polícia
Mulher bate no marido após achar conversas com outra no celular dele em Campo Grande
Reunião aconteceu durante essa semana
Polícia
Governo de MS publica promoções de PMs e bombeiros com efeitos retroativos a dezembro
VÍDEO: Policial militar é investigado por chutar jovem durante Carnaval de Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Policial militar é investigado por chutar jovem durante Carnaval de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Morador do Lageado é esfaqueado ao reagir a assalto; ladrão foi preso em flagrante
O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira
Polícia
Homem briga com esposa e furta caminhonete de oficina onde trabalhava em Caarapó
Trio é preso com arma e carne de gado furtado em Corúmba
Polícia
Trio é preso com arma e carne de gado furtado em Corúmba
Açougue foi interditado durante a operação
Polícia
Operação interdita açougue e apreende quase 500 quilos de carne no Nova Lima
Local onde aconteceu o caso
Polícia
Ossada humana em avançado estado de decomposição é encontrada no Córrego Balsamo
Foto: Robson Dantas
Polícia
Sites falsos do Detran-MS continuam enganando cidadãos; veja como se proteger

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026