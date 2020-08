Mulher mente gravidez para namorado, mata amiga e rouba bebê

Priscilla Porangaba, com informações do Metrópoles

A Polícia Civil de Eunápolis concluiu as investigações do homicídio de Sílvia Letícia Araújo Queiroz, de 26 anos, encontrada morta dentro de casa no dia 5 de janeiro.

Segundo informações do Metrópoles, ela teve o filho recém nascido raptado. O órgão concluiu que a amiga de Sílvia, Helainne, de 23 anos, é autora do homicídio e do sequestro. Ela fugiu após o crime e deixou a criança escondida com o namorado.



Conforme apurado pela polícia, Helainne havia dito ao seu companheiro que estava grávida e para que o plano desse certo, ela precisa de um bebê, portanto, matou Sílvia, que era mãe do recém-nascido. Essa seria a motivação do crime.



A autora já tem passagem por tráfico de drogas e agora, de acordo com a PC, foi indiciada por homicídio e subtração de incapaz, possui mandado de prisão preventiva em aberto e está foragida da Justiça.

