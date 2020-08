Travesti é presa após dar "mata leão" e roubar motorista de aplicativo

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Uma travesti, de 21 anos, foi presa ontem (3) após ser apontada pela polícia como um dos autores do assalto contra motorista de aplicativo na noite de sábado (1º) em Dourados.

O Setor de Investigações Gerais(SIG) tomou conhecimento que um motorista de aplicativo de transporte havia sido vítima de roubo no momento em que transportava três indivíduos.

Conforme informações, um dos autores que estava sentado no banco traseiro, imobilizou o motorista e o que estava no banco da frente subtraiu o aparelho celular, um carregador e uma quantia em dinheiro pertencente à vítima.

Imediatamente, o SIG passou a realizar diligências para efetuar a prisão dos autores. Após identificar o endereço de um deles. O aparelho de telefone celular roubado foi encontrando com ele.

Inicialmente o autor, que possui nome social, apresentou a versão de que havia se apoderado do aparelho celular após um desentendimento sobre um programa sexual. Posteriormente confessou que resolveu roubar aparelho, com o auxílio do namorado, porque havia perdido o seu.

Outro passageiro, que reside com o autor, foi identificado e, na delegacia, disse não ter participado do crime, pois teria descido do carro momentos antes. Essa testemunha relatou que o autor praticou o crime com o auxílio de seu namorado, que imobilizou o motorista com um “mata-leão”.

O autor, de 21 anos, sem antecedentes criminais, foi autuado em flagrante pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes. O seu namorado e comparsa, continua foragido. O terceiro indivíduo que estava no carro prestou depoimento na condição de testemunha.

