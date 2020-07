Motorista de aplicativo é assaltado e preso no porta-malas do próprio carro

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Uma dupla de criminosos armados, sequestrou e manteve como refém um motorista de aplicativo durante um assalto na quarta-feira (29), em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

De acordo com o Mídia News, os assaltantes chamaram a corrida por volta das 21h. No local, um deles embarcou no banco do passageiro, enquanto o outro sentou atrás do motorista.

A vítima seguiu a viagem para o destino indicado, porém, ao chegar no endereço, os criminosos pediram para ele entrar em uma rua deserta.

Na sequência, os bandidos sacaram as armas e anunciaram o assalto enquanto davam coronhadas na cabeça do condutor. A vítima foi ameaçada com arma de fogo enquanto os ladrões roubaram dois celulares e cerca de R$ 280 que estavam com ele.

Após o roubo, o motorista foi trancado no porta-malas do próprio carro enquanto a dupla saiu com o veículo para se encontrar com outros comparsas.

O motorista relatou ainda que ouviu os assaltantes combinando de abandonar o carro e voltar para matá-lo mais tarde. Logo depois da conversa, a vítima ouviu motos se afastando do local e arrombou o porta-malas para fugir.

Ele andou por uma mata até encontrar uma chácara, onde pediu ajuda e acionou a Polícia Militar.

Os militares foram até o local onde o carro foi abandonado e fizeram rondas pelos arredores, mas não conseguiram localizar os assaltantes.

A vítima foi levada para a delegacia do Município, onde registrou o boletim de ocorrência.

