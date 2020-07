Polícia prende casal suspeito de matar homem e atear fogo no corpo

Um casal foi preso, após matar e atear fogo no corpo de um homem de 48 anos, no assentamento Itamarati, em Ponta Porã. O crime aconteceu no último sábado (25), porém a vítima estava como desaparecida.

Após o irmão da vítima relatar o suposto desaparecimento, a Polícia Civil foi até a casa da vítima, Ludwig Max Pockel, onde encontrou o imóvel todo revirado e, segundo o filho de Ludwig e sua namorada, ele apenas havia sido visto pela última vez no sábado.

Após identificar uma amante de Ludwing, os investigadores descobriram que ela teria um relacionamento amoroso com outro rapaz, de 40 anos. Após essa informação, ela e o namorado foram levados até a delegacia, onde prestaram depoimento. Devido as contradições reveladas após levantamentos realizados pelos policias, o suspeito confessou que matou a vítima.

Ele contou ter esfaqueado Ludwig após ser atacado. O autor teria tomado a faca da vítima e desferido vários golpes. Em seguida, juntamente com a namorada, carregaram o corpo em uma pick-up pertencente ao autor, até uma plantação de milho onde foi desovado. Posteriormente, eles teriam ateado fogo no corpo e na motocicleta da vítima com intenção de ocultar o cadáver.

Após a confissão, ele apontou onde o corpo foi desovado. O Casal foi preso e indiciado pelo crime de homicídio doloso, quando a intenção de matar.

Deixe seu Comentário

Leia Também