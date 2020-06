Mulher morre baleada ao tentar defender a amiga vítima de agressões

Sarah Chaves, com informações do Amambay Ahora

Uma mulher identificada como, Edith Edelma Cuevas, 30 anos, foi assassinada na quinta-feira (11), na frente dos filhos ao tentar defender a amiga das agressões do companheiro. Caso ocorreu no bairro Ricardo Brugada em Assunção, capital do Paraguai.

Conforme o Amambay Ahora, os moradores locais relataram que o autor identificado como Daniel Benítez, estava discutindo com a namorada, quando em certo momento Edith interviu na discussão.

Neste momento, Daniel, tirou a arma da cintura, atirou na altura do peito de Edith e fugiu. Conforme o comissário da 5ª Delegacia de Polícia Metropolitana de Assunção, o crime está sendo tratado como homicídio doloso, e não feminicídio.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu, o corpo será levado para medicina forense analisar o tipo de arma e calibre que foi utilizado.

Os moradores locais afirmaram que Edith estava na companhia de seus três filhos quando foi baleada. Já a amiga que sofreu as agressões, foi detida para investigações.

