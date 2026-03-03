Mulher morre durante acidente grave entre Dourados e InÃ¡polis

Uma mulher, ainda não identificada, morreu durante um grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (3) na rodovia que liga Dourados ao distrito de Indápolis, na região conhecida como Travessão da Figueira.
De acordo com informações do site Dourados News, a vítima estava em um veículo que ficou com a parte frontal completamente destruída após o impacto. A mulher morreu ainda no local.
O corpo foi retirado por uma funerária, enquanto equipes seguem trabalhando na remoção do veículo da pista.
Até o momento, as circunstâncias do acidente não foram esclarecidas. As autoridades devem apurar as causas da colisão.
Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.
