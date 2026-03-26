Mulher que decepou orelha do companheiro Ã© presa em Campo Grande

Mulher, de 46 anos, foragida por ter atentado contra a vida do companheiro e de um homem, em Campo Grande, foi presa durante uma ação da Polícia Civil na tarde desta quarta-feira, dia 25.
O primeiro crime aconteceu em janeiro de 2023, quando desferiu golpes de faca no ombro, costas e abdômen. Já em outubro de 2024, decepou a orelha do próprio companheiro com uma faca e jogou no lixo.
Segundo a Polícia Civil, ela foi indiciada por tentativa de homicídio e lesão corporal grave.
A mulher estava foragida desde o início de março de 2026, quando foi expedido mandado de prisão preventiva em seu desfavor.
A prisão aconteceu através da POLINTER.Reportar Erro
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