Mulher tem tímpano estourado e perde parte da audição ao ser espancada pelo marido no Natal

Uma mulher de 35 anos perdeu parte da audição após ser agredida pelo próprio marido, de 39 anos, na noite de quinta-feira (25), na Avenida Weimar Gonçalves Torres, em Dourados.
Segundo o boletim de ocorrência, o casal seguia a pé em direção à residência quando o homem passou a agredir a companheira com socos e chutes. A vítima caiu no chão e foi socorrida por pessoas que presenciaram a agressão.
Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a equipe médica constatou a perfuração do tímpano do ouvido esquerdo, o que resultou em perda auditiva. Diante da gravidade das lesões, a polícia foi acionada.
O agressor foi preso em flagrante e autuado por lesão corporal dolosa. O caso foi registrado e será investigado pela polícia.
