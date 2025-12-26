Menu
Mulher tem tímpano estourado e perde parte da audição ao ser espancada pelo marido no Natal

Ela foi socorrida por populares que viram as agressões e seguraram o suspeito até a chegada da Polícia Militar

26 dezembro 2025 - 16h12Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac de DouradosCaso foi registrado na Depac de Dourados   (Adilson Domingos/Dourados Informa)

Uma mulher de 35 anos perdeu parte da audição após ser agredida pelo próprio marido, de 39 anos, na noite de quinta-feira (25), na Avenida Weimar Gonçalves Torres, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal seguia a pé em direção à residência quando o homem passou a agredir a companheira com socos e chutes. A vítima caiu no chão e foi socorrida por pessoas que presenciaram a agressão.

Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a equipe médica constatou a perfuração do tímpano do ouvido esquerdo, o que resultou em perda auditiva. Diante da gravidade das lesões, a polícia foi acionada.

O agressor foi preso em flagrante e autuado por lesão corporal dolosa. O caso foi registrado e será investigado pela polícia.

