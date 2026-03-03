Menu
Menu Busca terÃ§a, 03 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

Mulher tenta fugir da PM ao ser flagrada pilotando sem capacete no Lageado

Ela contou que estava andando sem rumo apÃ³s brigar com o namorado

03 marÃ§o 2026 - 16h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma mulher de 32 anos foi detida após fugir da polícia, dirigir de forma perigosa e apresentar sinais de embriaguez na tarde desta segunda-feira (2), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo no bairro Parque do Lageado quando flagrou a condutora trafegando de motocicleta sem capacete e usando calçados inadequados.

Ao perceber a aproximação da viatura, os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas a motorista desobedeceu e tentou fugir. Durante o acompanhamento tático, ela passou a realizar manobras perigosas pelas vias, colocando em risco a própria vida e a de outras pessoas.

A fuga terminou após a mulher perder o controle da motocicleta e cair. Em seguida, os policiais fizeram a abordagem e constataram sinais de embriaguez, como fala arrastada, odor de álcool e dificuldade de equilíbrio. Aos militares, ela confessou ter ingerido cerca de três copos de bebida alcoólica.

Aos policiais, a condutora relatou ainda que havia se desentendido com o companheiro após suspeitar de uma possível traição, por isso, pegou a motocicleta e saiu dirigindo.

Mesmo com escoriações leves nas costas e no pé direito por conta da queda, a mulher recusou atendimento médico.

Já na delegacia, ela realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,09 mg/L de álcool por litro de ar expelido.

Foram registradas autuações por desobediência, direção perigosa, condução sob efeito de álcool e por dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de infração por uso de calçado inadequado.

A motocicleta foi removida por guincho do Detran. Após os procedimentos, a mulher assinou termo de compromisso e foi liberada.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

O caso aconteceu na noite de ontem
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por bater na ex-companheira com foice em Dourados
A vítima faleceu ainda no local do acidente
PolÃ­cia
Mulher morre durante acidente grave entre Dourados e InÃ¡polis
Caso aconteceu com equipes da DERF
PolÃ­cia
Condenado por estupro Ã© preso se escondendo no Noroeste
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Idoso defende cÃ£o de estimaÃ§Ã£o e fica ferido em luta contra pitbull em Campo Grande
Mandado foi cumprido em tabacaria
PolÃ­cia
PF deflagra operaÃ§Ã£o contra venda ilegal de cigarros eletrÃ´nicos em Campo Grande
Quantidade de trouxinhas apreendidas
PolÃ­cia
PM prende traficante em Ã¡rea dominada por facÃ§Ã£o criminosa no TarumÃ£
Suspeito foi preso pela DAM
PolÃ­cia
Homem Ã© preso em flagrante por invadir redes sociais e ameaÃ§ar ex em TrÃªs Lagoas
Paulo Lands é secretário executivo da Secretaria da Juventude
PolÃ­cia
VÃ­tima que acusou secretÃ¡rio da Sejuv de estupro recebe mensagens de intimidaÃ§Ã£o
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
PolÃ­cia
Nomeado na prefeitura de Campo Grande, pastor Ã© afastado apÃ³s denÃºncia de estupro
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns

Mais Lidas

Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente