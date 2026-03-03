Mulher tenta fugir da PM ao ser flagrada pilotando sem capacete no Lageado

Uma mulher de 32 anos foi detida após fugir da polícia, dirigir de forma perigosa e apresentar sinais de embriaguez na tarde desta segunda-feira (2), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo no bairro Parque do Lageado quando flagrou a condutora trafegando de motocicleta sem capacete e usando calçados inadequados.

Ao perceber a aproximação da viatura, os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas a motorista desobedeceu e tentou fugir. Durante o acompanhamento tático, ela passou a realizar manobras perigosas pelas vias, colocando em risco a própria vida e a de outras pessoas.

A fuga terminou após a mulher perder o controle da motocicleta e cair. Em seguida, os policiais fizeram a abordagem e constataram sinais de embriaguez, como fala arrastada, odor de álcool e dificuldade de equilíbrio. Aos militares, ela confessou ter ingerido cerca de três copos de bebida alcoólica.

Aos policiais, a condutora relatou ainda que havia se desentendido com o companheiro após suspeitar de uma possível traição, por isso, pegou a motocicleta e saiu dirigindo.

Mesmo com escoriações leves nas costas e no pé direito por conta da queda, a mulher recusou atendimento médico.

Já na delegacia, ela realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,09 mg/L de álcool por litro de ar expelido.

Foram registradas autuações por desobediência, direção perigosa, condução sob efeito de álcool e por dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de infração por uso de calçado inadequado.

A motocicleta foi removida por guincho do Detran. Após os procedimentos, a mulher assinou termo de compromisso e foi liberada.

