Na casa da sogra, mulher apanha do marido e tem sangramento no nariz

Alessandra de Lima, de 29 anos, foi agredida com socos e ficou com o nariz sangrando, após apanhar de Eurico da Cruz, nesse domingo (29), no bairro Jardim dos Estados, às margens do anel viário, na BR- 262 que dá acesso à parte alta de Corumbá.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ela e o autor têm uma relação de cerca de nove anos e a briga aconteceu na casa da sogra, por volta das 22h.

Ela contou que ela e o acusado vivem na fazenda e que vieram passar as festividades de fim de ano na residência da sogra, onde ontem, todos estavam ingerindo bebida alcoólica.

Alessandra contou que estava no quarto, quando já embriagado, o marido entrou e do nada começou a xingá-la, gritando que ela não prestava e que estava andando à toa. Logo em seguida, o homem deu socos no rosto da esposa, o que acabou causando sangramento no nariz.

Ela saiu da casa e foi para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica.

Deixe seu Comentário

Leia Também