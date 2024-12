Na saída de supermercado, trabalhador é alvo de 10 tiros no Guanandi

Rapaz, de 27 anos, escapou de ser assassinado de forma brutal na noite deste domingo (22), na região do bairro Guanandi, em Campo Grande. Ele saia de um supermercado após o expediente e foi alvo de 10 disparos feitos por uma dupla em uma moto, ambos encapuzados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que estava saindo do supermercado onde trabalha e caminhando por uma das ruas do bairro, notou a aproximação da motocicleta.

Ainda conforme a versão cedida para a Polícia Militar, ambos estavam encapuzados e efetuaram os tiros, fugindo em seguida na direção a rua Caladio. A vítima é moradora do bairro Aero Rancho.

Um dos tiros pegou no pé esquerdo da vítima, mas não causou nenhuma lesão arterial, tampouco teve entrada e saída de projétil. A vítima esteve na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aero Rancho, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

