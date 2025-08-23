'Neguinho' é executado em terreno ao lado de igreja

Um homem conhecido como "Neguinho" foi executado a tiros na madrugada desta sexta-feira (23) no Campo Cristo Rei, no bairro João Paulo, zona leste de Manaus. O local fica próximo a uma igreja e ao 30º DIP. A vítima, moradora antiga da região, era conhecida por fazer uso de drogas e ter envolvimento em furtos e roubos, segundo relatos de moradores.

No momento do crime, ele estava no terreno consumindo entorpecentes acompanhado de uma mulher. A Polícia Militar e Civil acreditam que o homicídio foi uma execução planejada. Um homem entrou no campo a pé e disparou contra "Neguinho", atingindo principalmente os braços e o rosto.

Segundo o portal CM7, após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta, onde outro comparsa o aguardava. Testemunhas informaram que os criminosos retornaram ao local para confirmar a morte da vítima.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) iniciou a investigação. Câmeras de segurança próximas ao local podem ter registrado a ação dos suspeitos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também