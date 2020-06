No Tiradentes: socorristas do SAMU têm celulares furtados em UBS

Dois socorristas tiveram seus celulares roubados de dentro de uma viatura do SAMU enquanto deixavam um paciente em uma UBS de Campo Grande, na madrugada deste sábado (20).

De acordo com o boletim de ocorrência, as duas vítimas atuam como socorristas do SAMU, nesta madrugada eles foram deixar um paciente na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Tiradentes.

Como parte do procedimento eles entraram, eles tiveram que deixar a viatura por alguns minutos e entrar na unidade de saúde. Ao voltarem para o veículo, a dupla percebeu que um celular pessoal e um funcional haviam sido furtados.

Percebendo o crime, eles tentaram localizar os aparelhos por GPS, encontrando um deles em um terreno baldio próximo da unidade, indo no local eles observaram um homem que fugiu do local assim que observou a movimentação das vítimas.

O suspeito deixou um celular cair, sendo um dos aparelhos roubados na viatura. O caso foi registrado como furto e o autor ainda não foi encontrado.

