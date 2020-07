O mistério do sequestro e morte de Carla

A semana foi marcada pelo mistério sobre a morte da jovem Carla Santana, 25 anos, sequestrada na última terça-feira (30), em frente à residência onde morava, no bairro Tiradentes.

No mesmo dia do desaparecimento, uma corrente de solidariedade teve início nas redes sociais, com compartilhamento da foto da jovem. Corrente que não se limitou apenas a amigos e familiares, a internet foi tomada pela esperança de encontrar a jovem com vida, mas o final não foi como o esperado, Carla foi encontrada morta na manhã de sexta-feira (3).

O assassino, ou assassina, foram cruéis com a jovem. Ela foi degolada, e deixada nua, na varanda de um estabelecimento a poucos metros de sua residência. Quem a encontrou foram os próprios familiares.

Iniciou-se aí o ministério: quem matou Carla?

