Acidente com ônibus deixa dois mortos e 29 feridos no interior de SP

Um acidente com um ônibus de viagem deixou duas pessoas mortas e dezenas de feridos na manhã desta quarta-feira (24), em Jaboticabal, no interior de São Paulo. O veículo tombou por volta das 6h no km 340,8 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Entre as vítimas fatais estão uma criança e uma mulher.

Ao todo, 29 pessoas ficaram feridas, sendo seis graves e 23 com ferimentos leves. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal.

O ônibus transportava 42 passageiros e dois motoristas. A viagem havia começado em São Paulo, por volta da meia-noite, com destino à cidade de Olímpia, quando ocorreu o tombamento.

Para o atendimento da ocorrência, a alça de acesso da pista norte precisou ser interditada temporariamente.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

