Polícia

Acidente com ônibus deixa dois mortos e 29 feridos no interior de SP

A ocorrência foi registrada na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Jaboticabal

24 dezembro 2025 - 14h23Sarah Chaves
Ônibus prata da empresa Grandino tombado de lado em área gramada. Pessoas, incluindo equipe de resgate, estão próximas ao veículo sob céu claro. Ônibus tombou na pista causando a morte de duas pessoasÔnibus prata da empresa Grandino tombado de lado em área gramada. Pessoas, incluindo equipe de resgate, estão próximas ao veículo sob céu claro. Ônibus tombou na pista causando a morte de duas pessoas   (TV Globo)

Um acidente com um ônibus de viagem deixou duas pessoas mortas e dezenas de feridos na manhã desta quarta-feira (24), em Jaboticabal, no interior de São Paulo. O veículo tombou por volta das 6h no km 340,8 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Entre as vítimas fatais estão uma criança e uma mulher.

Ao todo, 29  pessoas ficaram feridas, sendo seis graves e  23  com ferimentos leves. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal.

O ônibus transportava 42 passageiros e dois motoristas. A viagem havia começado em São Paulo, por volta da meia-noite, com destino à cidade de Olímpia, quando ocorreu o tombamento.

Para o atendimento da ocorrência, a alça de acesso da pista norte precisou ser interditada temporariamente.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

