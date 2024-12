Operação "Boas Festas" prende ladrão de 20 anos e recupera veículos em Sonora

Na madrugada desta quinta-feira (26), uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na recuperação de dois veículos furtados e na prisão de um jovem de 20 anos em Sonora. A ação integra a operação "Boas Festas".

O caso começou quando uma mulher de 31 anos acionou a polícia na Rua Terezina, relatando o furto de seu Hyundai HB20, de cor branca, que estava estacionado em frente à sua residência. Enquanto as equipes coletavam informações sobre o caso, receberam outro chamado informando uma tentativa de roubo na Rua Governador José Frageli.

No local da tentativa, os policiais localizaram o Hyundai HB20 atolado próximo à área e identificaram uma nova tentativa de roubo. O suspeito tentou levar um Jeep Renegade, mas não teve sucesso e fugiu, abandonando no local um VW Gol, também com registro de furto.

As buscas continuaram, e o suspeito foi encontrado e preso na Rua Espírito Santo, no Bairro Jardim dos Estados. Ele foi levado à delegacia de polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.

A operação, segundo a polícia, tem como objetivo intensificar o patrulhamento e prevenir crimes durante as festas de final de ano, garantindo maior segurança à população.

