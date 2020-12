Operação contra fraude no auxílio emergencial teve um preso em Campo Grande

A operação Segunda Parcela, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (10), com o intuito de reprimir fraudes ao Auxílio Emergencial, prendeu uma pessoa em Campo Grande.

De acordo com a Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, a pessoa que não teve a identidade revelada foi presa em flagrante por falsidade ideológica e uso de documento falso. Também na capital, única cidade do Estado onde a operação foi deflagrada, foram apreendidos documentos em geral, 3 computadores, 10 aparelhos celulares, 2 veículos, diversos Cartões bancários e máquina de cartão de crédito. Os locais onde os produtos foram apreendidos, bem como a prisão foi efetuada não foram divulgados.

Além de Mato Grosso do Sul, a operação também foi deflagrada em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Tocantins, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão e Piauí. Trata-se da maior operação no combate às fraudes ao beneficio, contando com uma atuação efetiva e integrada para preservar o instituto que teve mais de sessenta milhões de beneficiados, em razão da crise de saúde pública ocorrida em 2020.

Em Campo Grande,.6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com a participação de um total de 25 policiais federais.

Deixe seu Comentário

Leia Também