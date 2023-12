Operação contra jogo do bicho prende quatro pessoas em Campo Grande

Pelo menos quatro pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (5), em Campo Grande, durante a operação deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado). A ofensiva cumpre pelo menos 10 mandados de prisão e o número de mandados de busca e apreensão ainda não foi divulgado.

A operação é fruto da investigação do Garras (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) que descobriu uma casa, na região do Monte Castelo, onde escondia várias máquinas de jogo do bicho em outubro deste ano. Na época dos fatos, cerca de 700 máquinas foram apreendidas.

Entre os presos estaria um assessor do deputado estadual Neno Razuk (PL). A reportagem soube que mais três pessoas estão na sede do Garras, mas não tiveram suas profissões e qualificações divulgadas até o momento. Além desses, há dois militares presos que estariam envolvidos com o esquema do jogo do bicho.

Em relação ao deputado estadual Neno Razuk, segundo apurado pela reportagem com uma pessoa ligada à investigação, o mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta manhã. A assessoria se manifestou e afirmo que "assim que possível será feita uma nota oficial".

A tendência é que os presos nesta operação sejam encaminhados para a sede do Gaeco para serem ouvidos, enquanto os policiais militares serão levados para o Presídio Militar.

Além do Garras, o Batalhão de Choque prestou apoio no cumprimento dos mandados e equipes estiveram na manhã de hoje no Residencial Damha, um dos locais alvos da operação.

